Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Уфимец станцевал для Якубовича в юбилейном выпуске «Поля чудес»

Уфимец станцевал для Якубовича в юбилейном выпуске «Поля чудес»

14:55, 26 окт 2025

24 октября в эфир Первого канала вышел праздничный выпуск шоу «Поле чудес» с участием предпринимателя из Уфы Комила Сиразетдинова. Он играл в первой тройке.

В студию поддержать Комила приехала его семья. Во время игры сын предпринимателя Тагир угостил Леонида Якубовича кумысом и спел песню на башкирском языке. После этого сам Комил исполнил для ведущего танец.

Уфимец подарил Леониду Якубовичу халат и тюбетейку из Ферганской долины — своей родины, а также передал привет от родителей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Молодой уфимец оказался в центре истории с пропавшей несовершеннолетней

Читайте также:

Молодой уфимец оказался в центре истории с пропавшей несовершеннолетней
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также

Жительница Башкирии с внуком стали участниками «Поля Чудес»
Общество в Башкирии
Жительница Башкирии с внуком стали участниками «Поля Чудес»
Молодой уфимец оказался в центре истории с пропавшей несовершеннолетней
Происшествия в Башкирии
Молодой уфимец оказался в центре истории с пропавшей несовершеннолетней
В башкирских Учалах на стройке погиб рабочий
Происшествия в Башкирии
В башкирских Учалах на стройке погиб рабочий
В Башкирии знаменитые экстрасенсы расследуют загадочные смерти
Общество в Башкирии
В Башкирии знаменитые экстрасенсы расследуют загадочные смерти


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен