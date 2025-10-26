Уфимец станцевал для Якубовича в юбилейном выпуске «Поля чудес»

14:55, 26 окт 2025

24 октября в эфир Первого канала вышел праздничный выпуск шоу «Поле чудес» с участием предпринимателя из Уфы Комила Сиразетдинова. Он играл в первой тройке.

В студию поддержать Комила приехала его семья. Во время игры сын предпринимателя Тагир угостил Леонида Якубовича кумысом и спел песню на башкирском языке. После этого сам Комил исполнил для ведущего танец.

Уфимец подарил Леониду Якубовичу халат и тюбетейку из Ферганской долины — своей родины, а также передал привет от родителей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Молодой уфимец оказался в центре истории с пропавшей несовершеннолетней

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео