Уфимец станцевал для Якубовича в юбилейном выпуске «Поля чудес»
14:55, 26 окт 2025
24 октября в эфир Первого канала вышел праздничный выпуск шоу «Поле чудес» с участием предпринимателя из Уфы Комила Сиразетдинова. Он играл в первой тройке.
В студию поддержать Комила приехала его семья. Во время игры сын предпринимателя Тагир угостил Леонида Якубовича кумысом и спел песню на башкирском языке. После этого сам Комил исполнил для ведущего танец.
Уфимец подарил Леониду Якубовичу халат и тюбетейку из Ферганской долины — своей родины, а также передал привет от родителей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
