Погода удивит жителей Башкирии в последние дни октября

22:09, 26 окт 2025

В последние дни октября жителей Башкирии ждёт тёплая погода с осадками. Прогноз на период с 27 по 31 октября сообщили в Гидрометцентре России.

С понедельника, 27 октября, в республике вновь ожидаются дожди как в ночное, так и в дневное время. Со вторника, 28 октября, дневная температура поднимется до +10 градусов и выше. К 30 и 31 октября похолодает до +7...+9 градусов днём и +5...+6 градусов ночью. Единственным днём без осадков станет среда, 29 октября, однако небо всё равно будет затянуто облаками.

На северо-западе Башкирии самыми тёплыми днями станут 28 и 29 октября, днём воздух прогреется до +9...+10 градусов. 31 октября похолодает: ночью до +1 градуса, днём — до +5 градусов. Дожди прогнозируются днём 27, 28, 30 и 31 октября, а ночью — 29, 30 и 31 октября. Похожая погода и на западе республики.

На юге региона с 27 по 30 октября днём прогнозируется от +10 до +12 градусов, ночью от +2 до +4. С 31 октября температура начнёт снижаться. Осадки пройдут днём 30 октября, а ночью 29 и 31 октября. На востоке с 26 по 30 октября дневная температура составит +8...+9 градусов, с понижением до +5 градусов 31 октября. Ночью похолодает до +3. Дожди не исключены днём 27, 30 и 31 октября, а ночью — 28, 29 и 31 октября.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
