Российские семьи с детьми ждет сюрприз

22:19, 26 окт 2025

Социальный фонд выплатит пособия на детей за октябрь досрочно — 1 ноября. Деньги поступят на банковские карты раньше обычного срока в связи с празднованием Дня народного единства.

Какие пособия придут раньше

Досрочная выплата 1 ноября коснётся следующих пособий:

  • Единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин.
  • Выплата по уходу за ребёнком до полутора лет.
  • Пособие на первого ребёнка до трёх лет.
  • Пособия семьям военнослужащих по призыву.

Важное исключение

Если вы получаете пособия через «Почту России», дата выплаты не изменится. Деньги доставят по обычному графику уже после праздничных дней. Перенос сроков касается только зачислений на банковские счета.

Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
