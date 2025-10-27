Как россиянам увеличить размер своей пенсии: три законных способа

09:09, 27 окт 2025

Некоторые россияне могут законно увеличить размер своей пенсии. Повышенные выплаты положены тем, кто имеет северный или сельский стаж, а также тем, кто жил на Севере на 1 января 2002 года.

За работу на Севере

Пенсионеры с северным стажем получают надбавку к фиксированной части пенсии, базовый размер которой в 2025 году составляет 8907,7 рубля.

+50% к фиксированной части для тех, кто работал на Крайнем Севере.

+30% к фиксированной части для тех, кто работал на приравненных территориях.

Для граждан, проживавших на Севере на 1 января 2002 года, при расчёте пенсии применяется повышенный коэффициент к зарплате — от 1,4 до 1,9 в зависимости от региона. Стандартный коэффициент по стране составляет 1,2.

За работу в сельском хозяйстве

Если вы отработали в аграрном секторе не менее 30 лет, фиксированная выплата к пенсии увеличивается на 25%. Эта надбавка сохранится, даже если вы переедете из села в город.

Если оснований несколько

Если у вас есть право на увеличение пенсии по нескольким причинам, будет применён один, наиболее выгодный для вас вариант.

Автор: Семен Подгорный