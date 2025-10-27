В 2026 году семьи с детьми-инвалидами в Башкирии смогут получить 250 000 рублей вместо земли

21:55, 27 окт 2025

В 2026 году семьи из Башкирии, воспитывающие детей-инвалидов, и многодетные семьи смогут выбрать между бесплатным земельным участком под строительство и денежной выплатой в 250 000 рублей. Правительство республики продлило действие соответствующей программы.

Право на денежную компенсацию получат те, кто встанет в очередь на получение земли до конца декабря 2025 года. Программа предназначена для двух категорий семей:

Семьи с детьми-инвалидами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Чтобы получить право на землю или выплату, необходимо встать в очередь. Для этого подайте заявление в администрацию вашего города или района по месту жительства. Это будет уже пятый этап выдачи сертификатов на компенсацию.

