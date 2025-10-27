В Башкирии из-за ноябрьских праздников пенсии и пособия выплатят раньше
22:10, 27 окт 2025
Жители Башкирии получат некоторые пенсии и социальные пособия досрочно из-за выходных в честь Дня народного единства, которые продлятся со 2 по 4 ноября. Социальный фонд изменил график выплат.
Пособия через банк
Выплаты, которые обычно приходят 3 числа, перенесли на 1 ноября. В этот день деньги поступят на карты получателям:
- Единого пособия для беременных и на детей до 17 лет.
- Пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей.
- Пособия на детей военнослужащих-срочников.
Выплата из маткапитала на детей до трёх лет придёт по обычному графику — 5 ноября. Работающие родители получат пособие по уходу за ребёнком до полутора лет 7 ноября.
Пенсии через банк
Пенсии на банковские карты зачислят по следующему графику:
- 12 ноября
- 19 ноября
- 20 ноября (в этот день придут выплаты за 21 и 23 число).
Выплаты через «Почту России»
Доставка пенсий через почтовые отделения также начнётся раньше — с 1 ноября. Деньги будут приносить по графику работы конкретного почтового отделения. Остальные социальные выплаты почта доставит в обычные даты.
