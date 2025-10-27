В Башкирии из-за ноябрьских праздников пенсии и пособия выплатят раньше

22:10, 27 окт 2025

Жители Башкирии получат некоторые пенсии и социальные пособия досрочно из-за выходных в честь Дня народного единства, которые продлятся со 2 по 4 ноября. Социальный фонд изменил график выплат.

Пособия через банк

Выплаты, которые обычно приходят 3 числа, перенесли на 1 ноября. В этот день деньги поступят на карты получателям:

Единого пособия для беременных и на детей до 17 лет.

Пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей.

Пособия на детей военнослужащих-срочников.

Выплата из маткапитала на детей до трёх лет придёт по обычному графику — 5 ноября. Работающие родители получат пособие по уходу за ребёнком до полутора лет 7 ноября.

Пенсии через банк

Пенсии на банковские карты зачислят по следующему графику:

12 ноября

19 ноября

20 ноября (в этот день придут выплаты за 21 и 23 число).

Выплаты через «Почту России»

Доставка пенсий через почтовые отделения также начнётся раньше — с 1 ноября. Деньги будут приносить по графику работы конкретного почтового отделения. Остальные социальные выплаты почта доставит в обычные даты.

