Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии из-за ноябрьских праздников пенсии и пособия выплатят раньше

В Башкирии из-за ноябрьских праздников пенсии и пособия выплатят раньше

22:10, 27 окт 2025

Жители Башкирии получат некоторые пенсии и социальные пособия досрочно из-за выходных в честь Дня народного единства, которые продлятся со 2 по 4 ноября. Социальный фонд изменил график выплат.

Пособия через банк

Выплаты, которые обычно приходят 3 числа, перенесли на 1 ноября. В этот день деньги поступят на карты получателям:

  • Единого пособия для беременных и на детей до 17 лет.
  • Пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей.
  • Пособия на детей военнослужащих-срочников.

Выплата из маткапитала на детей до трёх лет придёт по обычному графику — 5 ноября. Работающие родители получат пособие по уходу за ребёнком до полутора лет 7 ноября.

Пенсии через банк

Пенсии на банковские карты зачислят по следующему графику:

  • 12 ноября
  • 19 ноября
  • 20 ноября (в этот день придут выплаты за 21 и 23 число).

Выплаты через «Почту России»

Доставка пенсий через почтовые отделения также начнётся раньше — с 1 ноября. Деньги будут приносить по графику работы конкретного почтового отделения. Остальные социальные выплаты почта доставит в обычные даты.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Как россиянам увеличить размер своей пенсии: три законных способа

Читайте также:

Как россиянам увеличить размер своей пенсии: три законных способа
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: пенсии выплаты
Читайте также

Российские семьи с детьми ждет сюрприз
Общество в Башкирии
Российские семьи с детьми ждет сюрприз
Соцфонд назвал даты февральских выплат на детей с учетом индексации
Общество в Башкирии
Соцфонд назвал даты февральских выплат на детей с учетом индексации
Перед Новым годом семьи с детьми получат выплаты
Россия/мир
Перед Новым годом семьи с детьми получат выплаты
Появилась приятная новость о детских выплатах
Общество в Башкирии
Появилась приятная новость о детских выплатах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен