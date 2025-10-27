Аномальное погода задержится в Башкирии

22:23, 27 окт 2025

В начале новой недели в регионе ожидается аномальное потепление из-за смещения на Южный Урал антициклона, но оно будет недолгим. Об этом проинформировали в региональном Башгидрометцентре.

Синоптики отмечают, что температура воздуха будет выше нормы на 2-4 °С. Однако уже со вторника, 28 октября, вероятность осадков начнёт возрастать, особенно в западной части Башкирии. В этот день прогнозируется небольшой дождь, который ночью местами может усилиться до умеренного. Ветер будет южной четверти, умеренный, а днём местами возможны порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 °С, но при прояснениях может опуститься до −3 °С. Днём столбики термометров покажут отметки от +7 до +12 °С.

В среду, 29 октября, погодные условия существенно не изменятся. Также ожидается небольшой дождь, ночью местами до умеренного, и умеренный ветер южной четверти. Температурные показатели останутся на прежнем уровне.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash