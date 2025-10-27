Жителей Башкирии предупредят о БПЛА через приложения МЧС

22:34, 27 окт 2025

В Башкирии жителям рекомендуют установить приложения «112 — Экстренная помощь» и «МЧС России», чтобы вовремя получать оповещения об угрозе атак беспилотников. Push-уведомления из приложений приходят мгновенно, в отличие от СМС, которые часто задерживаются.

Глава республики Радий Хабиров объяснил, что при массовой рассылке СМС сотовые сети перегружаются. Из-за этого важные сообщения об угрозе доходят до людей с опозданием. Приложения решают эту проблему, так как push-уведомления не зависят от загруженности сетей.

Дополнительные функции для вашей безопасности

Помимо оповещений, у приложений есть и другие полезные возможности, которые могут пригодиться в экстренной ситуации.

Точная геолокация. При звонке в службу спасения оператор сразу увидит ваше местоположение, даже если вы не знаете точного адреса.

Фото и видео с места событий. Вы можете отправить медиафайлы, чтобы помочь экстренным службам быстрее оценить обстановку.

Медицинская информация. В приложении можно заранее указать группу крови, хронические заболевания и аллергии. Эта информация может спасти жизнь, если вы не сможете говорить.

Сейчас приложениями пользуются немногие: «112» установили 5 тысяч человек, а «МЧС России» — около 10 тысяч. Власти работают над тем, чтобы упростить процесс установки, чтобы каждый житель мог подключиться к системе оповещения в несколько кликов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирию не доехала партия из 34 незадекларированных БПЛА

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen