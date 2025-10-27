Связист из Башкирии уничтожил дроны и спас раненого офицера во время штурма под Богдановкой

22:43, 27 окт 2025

В июле 2025 года гвардии ефрейтор Данил Байков из Уфы отличился во время штурма укрепрайона ВСУ под Богдановкой в ДНР. В ходе боя он обеспечил подразделение связью, лично уничтожил несколько вражеских дронов и эвакуировал раненых, включая офицера.

Подразделение Байкова получило задачу захватить укреплённые позиции противника. Ефрейтору поручили организовать и поддерживать устойчивую связь между командным пунктом и штурмовыми группами на передовой.

Несмотря на плотный огонь, Данил наладил бесперебойную связь. Одновременно он вёл наблюдение за воздухом и сбил несколько FPV-дронов и один беспилотник-разведчик.

Когда в подразделении появились раненые, Байков применил медицинские навыки, полученные в колледже. Он оказал первую помощь сослуживцам, а затем вынес в безопасное место тяжелораненого офицера и других бойцов.

Благодаря слаженным действиям штурмовых групп, в том числе Данила Байкова, боевая задача была полностью выполнена. Командование части сообщило о подвиге бойца в благодарственном письме, направленном в медицинский колледж Башкирии, где он учился.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Сотрудник уфимской администрации отправился добровольцем на СВО

Автор: Семен Подгорный