В Башкирии простились с 18-летним Виталием Свистуновым, погибшим на СВО

22:50, 27 окт 2025

27 октября в селе Тирлянский Белорецкого района прошло прощание с рядовым Виталием Свистуновым. Он погиб в мае 2025 года во время специальной военной операции. Виталию было 18 лет.

Виталий родился в 2007 году и вырос в Тирлянском, где окончил девять классов школы. Весной 2025 года он подписал контракт с Министерством обороны и служил старшим стрелком в мотострелковом отделении.

Родные и друзья вспоминают Виталия как открытого человека, который всегда был готов прийти на помощь. Он увлекался техникой, любил чинить автомобили и мотоциклы с друзьями. Близкие говорят, что он был надёжным другом и очень тепло относился к семье.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Белорецке простились со старшим лейтенантом Александром Дубровиным

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети