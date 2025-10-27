Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии простились с 18-летним Виталием Свистуновым, погибшим на СВО

22:50, 27 окт 2025

27 октября в селе Тирлянский Белорецкого района прошло прощание с рядовым Виталием Свистуновым. Он погиб в мае 2025 года во время специальной военной операции. Виталию было 18 лет.

Виталий родился в 2007 году и вырос в Тирлянском, где окончил девять классов школы. Весной 2025 года он подписал контракт с Министерством обороны и служил старшим стрелком в мотострелковом отделении.

Родные и друзья вспоминают Виталия как открытого человека, который всегда был готов прийти на помощь. Он увлекался техникой, любил чинить автомобили и мотоциклы с друзьями. Близкие говорят, что он был надёжным другом и очень тепло относился к семье.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Погибшие на Украине спецоперация Белорецкий район
