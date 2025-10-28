Жителей Башкирии предупредили о погодной опасности

21:52, 28 окт 2025

Госкомитет РБ по ЧС предупредил жителей Башкирии об ухудшении погодных условий в среду, 29 октября. Согласно данным, полученным от синоптиков Башгидромета, ночью и утром республику накроет густой туман, который ухудшит видимость на автодорогах.

В среду в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие, а местами и умеренные дожди. Южный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +2...+7°С, однако при прояснениях может опуститься до −3°С. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметок от +7 до +12°С.

На дорогах видимость во время осадков сократится до 1-2 километров, а в тумане — до 500 метров и менее. В Уфе также прогнозируется облачная погода, небольшие дожди и южный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха в столице ночью составит +5...+7°С, днём воздух прогреется до +9...+11°С.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash