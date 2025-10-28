Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жителей Башкирии предупредили о погодной опасности

Жителей Башкирии предупредили о погодной опасности

21:52, 28 окт 2025

Госкомитет РБ по ЧС предупредил жителей Башкирии об ухудшении погодных условий в среду, 29 октября. Согласно данным, полученным от синоптиков Башгидромета, ночью и утром республику накроет густой туман, который ухудшит видимость на автодорогах.

В среду в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие, а местами и умеренные дожди. Южный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +2...+7°С, однако при прояснениях может опуститься до −3°С. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметок от +7 до +12°С.

На дорогах видимость во время осадков сократится до 1-2 километров, а в тумане — до 500 метров и менее. В Уфе также прогнозируется облачная погода, небольшие дожди и южный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха в столице ночью составит +5...+7°С, днём воздух прогреется до +9...+11°С.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии резко изменится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко изменится погода
Погода приготовила сюрприз жителям Башкирии
Общество в Башкирии
Погода приготовила сюрприз жителям Башкирии
Башкирию ждут дождливые выходные
Общество в Башкирии
Башкирию ждут дождливые выходные
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен