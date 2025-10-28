Все новости Уфы и Башкортостана
logtype

Бывший прокурор из Уфы, осужденный на 16 лет, погиб в зоне СВО

22:04, 28 окт 2025

28 октября в Уфе простились с Рамилем Гарифуллиным, бывшим прокурором Советского района. Он погиб в зоне специальной военной операции, куда в 2024 году отправился из колонии строгого режима, где отбывал 16-летний срок за взяточничество.

Гарифуллин был центральной фигурой в крупном коррупционном деле. Суд установил, что он участвовал в нескольких схемах как посредник и получатель взяток.

Что доказало следствие:

  • Посредничество. Гарифуллин помогал передавать взятки для влияния на уголовные дела. Среди эпизодов — 300 тысяч рублей за возбуждение дела, 8 миллионов за его прекращение и попытка передать 4 миллиона за отказ от обжалования судебного решения.
  • Получение взяток. Бывший прокурор сам брал деньги: 2 миллиона рублей за преследование по делу о вымогательстве, 1 миллион за бездействие по делу о невыплате зарплат и 550 тысяч за помощь в назначениях на должности.

За эти преступления суд приговорил Гарифуллина к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 25 миллионов рублей. Его лишили чина «старший советник юстиции» и на 12 лет запретили работать на руководящих постах в правоохранительных органах.

На церемонии прощания присутствовали родственники, друзья и бывшие коллеги Гарифуллина.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Погибшие на Украине спецоперация
