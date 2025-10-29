Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии предупредили о погодных сюрпризах

21:17, 29 окт 2025

В Башкирии в последние дни октября прогнозируется ухудшение погоды с осадками и понижением температуры. Об этом информирует региональное Управление по гидрометеорологии.

30 октября ночью температура воздуха будет +1...+6°C, днём +4...+9°C. Ожидаются дожди и смена южного ветра на умеренный северо-западный.

31 октября пройдут дожди со снегом. Ночью похолодает до −1...+4°C, днём столбик термометра покажет +2...+7°C.

