Пенсионеры могут увеличить пенсию на 9 тысяч рублей: в Соцфонде рассказали, как это сделать

Пенсионеры могут увеличить пенсию на 9 тысяч рублей: в Соцфонде рассказали, как это сделать

09:03, 30 окт 2025

Пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные родственники, могут оформить ежемесячную надбавку к пенсии. Максимально можно увеличить выплату на 8907,7 рубля.

Кто считается иждивенцем

Доплата положена за содержание:

  • Несовершеннолетних детей.
  • Нетрудоспособных родителей.
  • Внуков и правнуков, если у них нет трудоспособных родителей.

Размер надбавки

За каждого иждивенца доплачивают треть от базовой фиксированной выплаты. В 2025 году эта сумма составляет 2969,23 рубля, так как базовая выплата — 8907,7 рубля.

Оформить доплату можно не более чем на троих человек. С тремя иждивенцами надбавка составит 8907,7 рубля, и общая фиксированная выплата удвоится.

Как получить доплату

Чтобы оформить надбавку, подайте заявление в ваше отделение Социального фонда России.

Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
