Пенсионеры могут увеличить пенсию на 9 тысяч рублей: в Соцфонде рассказали, как это сделать
09:03, 30 окт 2025
Пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные родственники, могут оформить ежемесячную надбавку к пенсии. Максимально можно увеличить выплату на 8907,7 рубля.
Кто считается иждивенцем
Доплата положена за содержание:
- Несовершеннолетних детей.
- Нетрудоспособных родителей.
- Внуков и правнуков, если у них нет трудоспособных родителей.
Размер надбавки
За каждого иждивенца доплачивают треть от базовой фиксированной выплаты. В 2025 году эта сумма составляет 2969,23 рубля, так как базовая выплата — 8907,7 рубля.
Оформить доплату можно не более чем на троих человек. С тремя иждивенцами надбавка составит 8907,7 рубля, и общая фиксированная выплата удвоится.
Как получить доплату
Чтобы оформить надбавку, подайте заявление в ваше отделение Социального фонда России.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
Как россиянам увеличить размер своей пенсии: три законных способа
Общество в Башкирии
В Башкирии пенсионерам доплачивают за стаж работы в сельском хозяйстве
Общество в Башкирии
Россиянам повысят пенсии в июле и августе: кого коснутся изменения
Общество в Башкирии
Неожиданные бонусы: прабабушки и прадедушки могут получить денежную помощь за опеку над правнуками