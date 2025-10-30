В Башкирии выпадет первый снег: синоптики рассказали о погоде на конец октября

21:41, 30 окт 2025

В Башкирии заканчивается тёплый период, на смену которому придут похолодание и осадки. Об этом сообщает Башгидромет. Изменения в погоде начнутся в пятницу, 31 октября.

Согласно прогнозу синоптиков, в последний день месяца местами пройдёт небольшой дождь. Ночью в восточных районах республики ожидается умеренный дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ночью составит от −1 до +4 градусов, днём — от +3 до +8. Ветер прогнозируется умеренный, западного и северо-западного направлений.

В субботу, 1 ноября, ночная температура воздуха понизится до −4...+1 градуса. Местами по региону выпадет снег. В дневное время воздух прогреется до +1...+6 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube