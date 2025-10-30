Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе завершают демонтаж памятника Салавату Юлаеву для реставрации

21:51, 30 окт 2025

В Уфе подходит к концу демонтаж памятника Салавату Юлаеву — главный символ города готовят к масштабному восстановлению. Фигуру всадника и верхнюю часть коня уже доставили в реставрационную мастерскую. На месте осталась только нижняя часть скульптуры, которую планируют убрать до конца октября.

Работы ведут поэтапно из-за большого веса монумента, который составляет от 17 до 19 тонн, и его ветхого состояния. Для подъема частей используют 300-тонный кран, а чтобы он мог подобраться ближе, пришлось частично срыть холм под основанием. Целиком поднять памятник было технически невозможно.

Специалисты отмечают, что реставрация будет сложной. Памятник отлит из хрупкого чугуна, который легко трескается и плохо поддается сварке. Кроме того, внутренний каркас фигуры коня сильно проржавел и находится в критическом состоянии. В мастерской все детали ждет полное восстановление, а утраченный медальон на сбруе воссоздадут из чугуна по архивным фотографиям.

Представители власти и общественники заверяют, что спешки в работе не будет. Главная задача — качественно восстановить памятник, чтобы он в исторически достоверном виде вернулся на берег реки Белой и простоял еще как минимум сто лет.

Автор: Семен Подгорный
