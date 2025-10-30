Военнослужащая из Башкирии спасла товарищей от атаки дронов

22:09, 30 окт 2025

Младший сержант Алёна Саркисян из Башкирии спасла сослуживцев во время атаки беспилотников в зоне специальной военной операции. В июне она вывела бойцов из-под удара и оказала им первую помощь, но сама получила ранение.

Алёна служит по контракту и руководит отделением медицинского взвода в одной из воинских частей. Её задача — оказывать бойцам медицинскую помощь.

За мужество Алёну Саркисян наградили медалью «За воинскую доблесть» II степени, медалью за участие в специальной военной операции и медалью генерала Шаймуратова. Сейчас военнослужащую представили к дополнительным государственным наградам.

Автор: Семен Подгорный

Фото: стоп-кадр видео / соцсети