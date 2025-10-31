В Башкирии появилась срочная информация о погоде на 1 ноября

22:40, 31 окт 2025

ГУ МЧС по РБ предупреждает об ухудшении погоды в субботу, 1 ноября.

По данным ведомства, в республике будет облачно. Ночью местами, а днём по всей территории пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по югу — до умеренных.

Температура воздуха в ночные часы опустится до −3...+2 градусов, днём же поднимется до +1...+6 градусов. Северо-западный ветер сменится на юго-западный.

На автодорогах ночью и утром прогнозируется туман, видимость в котором составит 500–1000 метров, и гололедица на отдельных участках дорог.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru