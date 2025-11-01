В Башкирии удивили прогнозом погоды

21:33, 01 ноя 2025

В Башкирии в воскресенье, 2 ноября, ожидается резкое изменение погодных условий. Подробный прогноз предоставили в региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Башгидромет).

По данным синоптиков, ночью температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от −4 до +1 градуса. Днем столбик термометра поднимется до отметок от 0 до +5. Местами по республике пройдут небольшие осадки: дождь будет сменяться снегом.

На юге Башкирии осадки ожидаются умеренными. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Ветер сменит направление с юго-восточного на северный.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru