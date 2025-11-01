Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии удивили прогнозом погоды

В Башкирии удивили прогнозом погоды

21:33, 01 ноя 2025

В Башкирии в воскресенье, 2 ноября, ожидается резкое изменение погодных условий. Подробный прогноз предоставили в региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Башгидромет).

По данным синоптиков, ночью температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от −4 до +1 градуса. Днем столбик термометра поднимется до отметок от 0 до +5. Местами по республике пройдут небольшие осадки: дождь будет сменяться снегом.

На юге Башкирии осадки ожидаются умеренными. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Ветер сменит направление с юго-восточного на северный.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололедице
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о мокром снеге и гололедице
Синоптики расстроили жителей Башкирии прогнозом погоды
Общество в Башкирии
Синоптики расстроили жителей Башкирии прогнозом погоды
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер
Общество в Башкирии
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер
Башкирию на выходные ждёт похолодание с мокрым снегом и заморозками
Общество в Башкирии
Башкирию на выходные ждёт похолодание с мокрым снегом и заморозками


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен