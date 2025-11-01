Все новости Уфы и Башкортостана
Сержант из Башкирии под обстрелом противника спас экипаж из горящего леса

Сержант из Башкирии под обстрелом противника спас экипаж из горящего леса

22:01, 01 ноя 2025

Сержант Акбулатов из танкового батальона имени Сергея Зорина (полк «Башкортостан») спас своих сослуживцев и боевую технику во время боя. Его подразделение оказалось в ловушке в горящем лесу под огнём противника.

Во время сражения Акбулатов корректировал огонь танка. В этот момент украинский беспилотник ударил по лесу, из-за чего начался сильный пожар. Экипаж оказался отрезан огнём.

Сержант организовал эвакуацию. Он вывел товарищей и боевую технику из огня, сохранив жизни людей и машину. Как следует из наградного листа, за этот поступок сержанта Акбулатова представили к награде.

Автор: Семен Подгорный
Фото: стоп-кадр видео / соцсети
