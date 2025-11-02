Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии резко меняется погода: к чему готовиться жителям 3 и 4 ноября

22:23, 02 ноя 2025

В Башкирии в ближайшие два дня ожидается изменение погодных условий. В республике прогнозируются осадки в виде мокрого снега и понижение температуры. Об этом информирует региональная метеослужба Башгидромет.

По данным синоптиков, 3 ноября в регионе местами пройдут небольшие осадки. На дорогах республики возможна гололедица. Ветер будет умеренным, северного направления. Ночью температура воздуха составит от −1 до −6 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до отметки в −11 градусов. Днём воздух прогреется до значений от −3 до +2 градусов.

Аналогичная погода сохранится и 4 ноября. Местами также ожидается мокрый снег и гололедица на отдельных участках дорог. Ветер прогнозируется умеренный, северной четверти, днём в некоторых районах — порывистый. Температурный режим останется прежним: ночью от −1 до −6 градусов, с похолоданием до −11 при ясной погоде, и от −3 до +2 градусов в дневное время.

