Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Российским пенсионерам выплаты в 2026 году проиндексируют четыре раза

Российским пенсионерам выплаты в 2026 году проиндексируют четыре раза

22:32, 02 ноя 2025

В 2026 году пенсии в России вырастут четыре раза. Социальный фонд опубликовал график индексации, которая затронет все основные категории пенсионеров: неработающих, работающих, получателей социальных пенсий, военных и бывших силовиков.

С 1 января — страховые пенсии. Выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся на 7,6%. Это повышение коснётся более 38 миллионов человек. Средний размер пенсии по старости вырастет на 1900 рублей и составит 27 700 рублей.

С 1 апреля — социальные пенсии. Их проиндексируют на 6,8%. Такие пенсии получают люди с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, или кому не хватило стажа и баллов для назначения страховой пенсии.

С 1 августа — перерасчёт для работающих пенсионеров. Для них сделают ежегодный перерасчёт страховой пенсии. Сумма доплаты будет зависеть от накопленных за прошлый год пенсионных баллов, но при расчёте учтут не более трёх.

С 1 октября — пенсии военных и силовиков. В этот день повысят выплаты военным пенсионерам и бывшим сотрудникам правоохранительных органов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Пенсионеры могут увеличить пенсию на 9 тысяч рублей: в Соцфонде рассказали, как это сделать

Читайте также:

Пенсионеры могут увеличить пенсию на 9 тысяч рублей: в Соцфонде рассказали, как это сделать
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: пенсии
Читайте также

Пенсионерам приготовили приятный сюрприз
Общество в Башкирии
Пенсионерам приготовили приятный сюрприз
Пенсионеров ждут приятные новости
Общество в Башкирии
Пенсионеров ждут приятные новости
Пенсия вырастет: с начала 2024 года ожидается крупное повышение выплат
Общество в Башкирии
Пенсия вырастет: с начала 2024 года ожидается крупное повышение выплат
С 1 января 2024 года российских пенсионеров ожидает повышение выплат
Общество в Башкирии
С 1 января 2024 года российских пенсионеров ожидает повышение выплат


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен