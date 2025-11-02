Российским пенсионерам выплаты в 2026 году проиндексируют четыре раза

22:32, 02 ноя 2025

В 2026 году пенсии в России вырастут четыре раза. Социальный фонд опубликовал график индексации, которая затронет все основные категории пенсионеров: неработающих, работающих, получателей социальных пенсий, военных и бывших силовиков.

С 1 января — страховые пенсии. Выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся на 7,6%. Это повышение коснётся более 38 миллионов человек. Средний размер пенсии по старости вырастет на 1900 рублей и составит 27 700 рублей.

С 1 апреля — социальные пенсии. Их проиндексируют на 6,8%. Такие пенсии получают люди с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, или кому не хватило стажа и баллов для назначения страховой пенсии.

С 1 августа — перерасчёт для работающих пенсионеров. Для них сделают ежегодный перерасчёт страховой пенсии. Сумма доплаты будет зависеть от накопленных за прошлый год пенсионных баллов, но при расчёте учтут не более трёх.

С 1 октября — пенсии военных и силовиков. В этот день повысят выплаты военным пенсионерам и бывшим сотрудникам правоохранительных органов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash