В Башкирии погода готовит неожиданный сюрприз

21:49, 03 ноя 2025

В Башкирии произойдёт резкое изменение погоды в сторону ухудшения. Республика окажется под влиянием арктических воздушных масс, которые принесут похолодание и осадки. Такой прогноз на ближайшее время предоставили в Башгидромете.

По данным синоптиков, с приближением фронтального раздела интенсивность снега и мокрого снега в регионе увеличится. В частности, во вторник, 4 ноября, ночью на территории Башкирии осадков не ожидается, а температура воздуха составит от −1 до +6 градусов. Днём же местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температура воздуха днём достигнет отметок +2,-3 градуса по Цельсию. Ветер будет дуть с севера, ночью сменится на юго-восточный умеренный.

Отмечается, что конец октября в республике был аномально теплым, со среднесуточными температурами на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
