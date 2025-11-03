Жительница Башкирии победила в «Поле чудес»

21:53, 03 ноя 2025

Гузель Бикташева из города Мелеуза стала победительницей капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале. В выпуске от 31 октября она выиграла ноутбук и телевизор, но отказалась от суперигры и шанса получить автомобиль. В обычной жизни Гузель работает начальником Мелеузовского подразделения БТИ.

Чтобы победить, Гузель отгадала два старинных слова из Вологодской губернии. В отборочном туре она назвала слово «Заглядимчик» — так в XIX веке называли красивого человека. В финале ей выпал вопрос о том, как в старину именовали невысокую девушку. Ответ «Карамелька» принёс ей победу с 4600 очками на счёте.

В качестве приза Гузель выбрала ноутбук, а затем попросила у Леонида Якубовича ещё и телевизор на кухню. Ведущий согласился, и победительница призналась, что это была её давняя мечта.

На съёмки Гузель приехала вместе с дочерью, которая учится в Москве. Ведущему она привезла традиционные башкирские угощения — чак-чак, баурсак и мёд.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео передачи "Первого канала". / скриншот видео передачи "Первого канала".