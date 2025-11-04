Арктический циклон несет в Башкирию снегопады и гололедицу

21:23, 04 ноя 2025

В Башкирии 5 ноября ожидается ухудшение погодных условий из-за влияния воздушных масс с Арктики. Об этом информирует региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Башгидромет).

Согласно прогнозу, в среду ночью температура воздуха будет в пределах от +1 до −4 градусов. Днем столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, который будет переходить в мокрый снег и дождь.

Местами по республике прогнозируются умеренные снегопады, в отдельных районах — гололед. Также возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

На дорогах может образоваться снежный накат и гололедица. Ветер будет западный и юго-западный умеренный, но местами его порывы станут сильными.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini