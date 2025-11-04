Уфимский блогер Рустам Набиев ушел из адаптивного бодибилдинга

21:26, 04 ноя 2025

Уфимский блогер Рустам Набиев завершил карьеру в адаптивном бодибилдинге. Его последним соревнованием стал чемпионат России, где он занял четвертое место.

Набиев не расстроен результатом, так как понимал высокий уровень конкуренции. На турнире выступали опытные атлеты, участвовавшие в региональных и международных соревнованиях. Блогер сообщил, что выложился полностью и гордится тем, что был частью спортивного сообщества.

Главная причина ухода из спорта — здоровье. По словам Набиева, его организм больше не справляется с нагрузками, которые требуются для подготовки к соревнованиям высокого уровня. Он заявил, что не готов идти на дальнейшие жертвы ради спортивных достижений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Рустам Набиев / Соцсети