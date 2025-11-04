Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Уфимский блогер Рустам Набиев ушел из адаптивного бодибилдинга

Уфимский блогер Рустам Набиев ушел из адаптивного бодибилдинга

21:26, 04 ноя 2025

Уфимский блогер Рустам Набиев завершил карьеру в адаптивном бодибилдинге. Его последним соревнованием стал чемпионат России, где он занял четвертое место.

Набиев не расстроен результатом, так как понимал высокий уровень конкуренции. На турнире выступали опытные атлеты, участвовавшие в региональных и международных соревнованиях. Блогер сообщил, что выложился полностью и гордится тем, что был частью спортивного сообщества.

Главная причина ухода из спорта — здоровье. По словам Набиева, его организм больше не справляется с нагрузками, которые требуются для подготовки к соревнованиям высокого уровня. Он заявил, что не готов идти на дальнейшие жертвы ради спортивных достижений.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Чиновница из Башкирии «слила» пол новорождённого блогера-миллионера

Читайте также:

Чиновница из Башкирии «слила» пол новорождённого блогера-миллионера
Автор: Семен Подгорный
Фото: Рустам Набиев / Соцсети
Теги: Набиев Рустам
Читайте также

«Не просто будет»: Рустам Набиев рассказал о восхождении на Арарат
Общество в Башкирии
«Не просто будет»: Рустам Набиев рассказал о восхождении на Арарат
«Каждый год боялась 17 июля»: блогер Рустам Набиев рассказал о мистических смертях в семье
Общество в Башкирии
«Каждый год боялась 17 июля»: блогер Рустам Набиев рассказал о мистических смертях в семье
Блогер Рустам Набиев рассказал, как воспитывает дочерей
Общество в Башкирии
Блогер Рустам Набиев рассказал, как воспитывает дочерей
Блогер из Уфы Рустам Набиев снялся в шоу Андрея Малахова
Общество в Башкирии
Блогер из Уфы Рустам Набиев снялся в шоу Андрея Малахова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен