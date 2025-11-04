3000 рублей к пенсии — кому из пенсионеров положена прибавка
21:37, 04 ноя 2025
Неработающие пенсионеры могут увеличить пенсию, если содержат нетрудоспособных членов семьи. За каждого иждивенца Социальный фонд России доплачивает почти 3 000 рублей в месяц.
Кто считается иждивенцем
Доплату начислят, если на вашем попечении находятся:
- Дети до 18 лет.
- Студенты очной формы обучения до 23 лет.
- Нетрудоспособные супруги, родители или внуки.
Сколько доплатят
Сумма доплаты привязана к фиксированной части пенсии, которая в 2025 году составляет 8 907,70 ₽. За одного иждивенца пенсию увеличат на треть этой суммы — 2 969,23 ₽.
Учитываются не более трёх иждивенцев. Если на вашем попечении трое нетрудоспособных родственников, ваша фиксированная выплата к пенсии может вырасти до 17 815,39 ₽.
Как получить доплату
Чтобы оформить выплату, подайте заявление в местное отделение Социального фонда. Понадобятся документы, которые подтверждают, что родственник находится на вашем иждивении.
