3000 рублей к пенсии — кому из пенсионеров положена прибавка

21:37, 04 ноя 2025

Неработающие пенсионеры могут увеличить пенсию, если содержат нетрудоспособных членов семьи. За каждого иждивенца Социальный фонд России доплачивает почти 3 000 рублей в месяц.

Кто считается иждивенцем

Доплату начислят, если на вашем попечении находятся:

Дети до 18 лет.

Студенты очной формы обучения до 23 лет.

Нетрудоспособные супруги, родители или внуки.

Сколько доплатят

Сумма доплаты привязана к фиксированной части пенсии, которая в 2025 году составляет 8 907,70 ₽. За одного иждивенца пенсию увеличат на треть этой суммы — 2 969,23 ₽.

Учитываются не более трёх иждивенцев. Если на вашем попечении трое нетрудоспособных родственников, ваша фиксированная выплата к пенсии может вырасти до 17 815,39 ₽.

Как получить доплату

Чтобы оформить выплату, подайте заявление в местное отделение Социального фонда. Понадобятся документы, которые подтверждают, что родственник находится на вашем иждивении.

Автор: Семен Подгорный