В Башкирии простились с последним ветераном Стерлибашевского района

21:10, 05 ноя 2025

В Стерлибашевском районе Башкирии скончался Зуфар Гафиев — последний ветеран Великой Отечественной войны в муниципалитете. Ему было 97 лет. С его уходом в районе не осталось фронтовиков, живых свидетелей тех событий.

Зуфар Шарипович был призван на Дальний Восток, где служил командиром отделения в 991-м стрелковом полку. После победы над Германией его подразделение участвовало в советско-японской войне, с боями он дошел до юга Кореи. За боевые заслуги ветеран был награжден орденом Отечественной войны и медалью «За Победу над Японией».

После службы Зуфар Гафиев вернулся в родную деревню Бакеево. Работал пчеловодом в колхозе «Правда», был активным общественником, возглавлял комсомольскую ячейку. Вместе с супругой Зухрой Газулловной они вырастили четверых детей.

Земляки помнят Зуфара Шариповича как трудолюбивого и ответственного человека. Он носил звание почетного гражданина Стерлибашевского района. Как отметил глава администрации Рустам Рахмангулов, с уходом последнего ветерана для района завершилась целая историческая эпоха.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Аскинском районе Башкирии простились с ветераном Великой Отечественной войны Мухаматзыей Ахматзакировым

Автор: Семен Подгорный

Фото: Рустам Рахмангулов / соцсети