Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились с последним ветераном Стерлибашевского района

В Башкирии простились с последним ветераном Стерлибашевского района

21:10, 05 ноя 2025

В Стерлибашевском районе Башкирии скончался Зуфар Гафиев — последний ветеран Великой Отечественной войны в муниципалитете. Ему было 97 лет. С его уходом в районе не осталось фронтовиков, живых свидетелей тех событий.

Зуфар Шарипович был призван на Дальний Восток, где служил командиром отделения в 991-м стрелковом полку. После победы над Германией его подразделение участвовало в советско-японской войне, с боями он дошел до юга Кореи. За боевые заслуги ветеран был награжден орденом Отечественной войны и медалью «За Победу над Японией».

После службы Зуфар Гафиев вернулся в родную деревню Бакеево. Работал пчеловодом в колхозе «Правда», был активным общественником, возглавлял комсомольскую ячейку. Вместе с супругой Зухрой Газулловной они вырастили четверых детей.

Земляки помнят Зуфара Шариповича как трудолюбивого и ответственного человека. Он носил звание почетного гражданина Стерлибашевского района. Как отметил глава администрации Рустам Рахмангулов, с уходом последнего ветерана для района завершилась целая историческая эпоха.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Аскинском районе Башкирии простились с ветераном Великой Отечественной войны Мухаматзыей Ахматзакировым

Читайте также:

В Аскинском районе Башкирии простились с ветераном Великой Отечественной войны Мухаматзыей Ахматзакировым
Автор: Семен Подгорный
Фото: Рустам Рахмангулов / соцсети
Теги: Стерлибашевский район утрата
Читайте также

В Аскинском районе Башкирии простились с ветераном Великой Отечественной войны Мухаматзыей Ахматзакировым
Общество в Башкирии
В Аскинском районе Башкирии простились с ветераном Великой Отечественной войны Мухаматзыей Ахматзакировым
В Сибае ушла из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
Общество в Башкирии
В Сибае ушла из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны
Общество в Башкирии
В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны
Ушел из жизни последний ветеран ВОВ Благовещенского района Башкирии
Общество в Башкирии
Ушел из жизни последний ветеран ВОВ Благовещенского района Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен