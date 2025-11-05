Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В заповеднике «Шульган-Таш» фотоловушки засняли семьи диких кабанов

В заповеднике «Шульган-Таш» фотоловушки засняли семьи диких кабанов

21:34, 05 ноя 2025

Фотоловушки в башкирском заповеднике «Шульган-Таш» зафиксировали несколько семей диких кабанов. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал заповедника, видны группы от 10 до 30 особей — это самки с молодняком и поросятами.

Сейчас, в конце осени, у кабанов начинается брачный период. Потомство появится весной, в апреле—мае, когда самка принесёт от четырёх до двенадцати детёнышей. Новорождённые поросята для защиты от хищников покрыты маскирующими полосками, которые исчезают по мере взросления.

Наблюдения с помощью фотоловушек помогают учёным следить за состоянием популяции животных в их естественной среде. Это помогает изучать многообразие фауны региона, не вмешиваясь в жизнь дикой природы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Медведь уничтожил пчелиное семейство в башкирском заповеднике

Читайте также:

Медведь уничтожил пчелиное семейство в башкирском заповеднике
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сабит Галин / заповедник «Шульган-Таш»
Читайте также

Медведь уничтожил пчелиное семейство в башкирском заповеднике
Общество в Башкирии
Медведь уничтожил пчелиное семейство в башкирском заповеднике
В Башкирии задержали браконьеров, убивших восемь кабанов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержали браконьеров, убивших восемь кабанов
В заповеднике Башкирии медведь съел сородича
Это интересно
В заповеднике Башкирии медведь съел сородича
В Башкирии в заповеднике «Шульган-Таш» дали прогноз по сбору мёда в этом году
Общество в Башкирии
В Башкирии в заповеднике «Шульган-Таш» дали прогноз по сбору мёда в этом году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен