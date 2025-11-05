В заповеднике «Шульган-Таш» фотоловушки засняли семьи диких кабанов

21:34, 05 ноя 2025

Фотоловушки в башкирском заповеднике «Шульган-Таш» зафиксировали несколько семей диких кабанов. На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал заповедника, видны группы от 10 до 30 особей — это самки с молодняком и поросятами.

Сейчас, в конце осени, у кабанов начинается брачный период. Потомство появится весной, в апреле—мае, когда самка принесёт от четырёх до двенадцати детёнышей. Новорождённые поросята для защиты от хищников покрыты маскирующими полосками, которые исчезают по мере взросления.

Наблюдения с помощью фотоловушек помогают учёным следить за состоянием популяции животных в их естественной среде. Это помогает изучать многообразие фауны региона, не вмешиваясь в жизнь дикой природы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сабит Галин / заповедник «Шульган-Таш»