На Башкирию обрушится ледяной дождь

На Башкирию обрушится ледяной дождь

21:42, 05 ноя 2025

В республике резко похолодает из-за вторжения арктических воздушных масс. Это приведёт к опасным погодным явлениям, информируют синоптики из Башгидромета.

В четверг, 6 ноября, по прогнозу пройдут небольшие дожди, на востоке со снегом. Днём в отдельных районах ожидается гололёд и ледяной дождь, на дорогах образуется гололедица. Ночью температура составит −1...+4 градуса, при прояснениях до −6. Днём воздух прогреется до +1...+6 градусов. Ветер умеренный, юго-западный.

В пятницу, 7 ноября, дожди продолжатся, в горных районах ожидается мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица, также прогнозируется гололёд. Ночью температура будет в пределах −1...+4 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до +2...+7.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
