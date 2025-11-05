Когда и как жителям Башкирии выгоднее брать отпуск в 2026 году

22:11, 05 ноя 2025

Чтобы получить больше отпускных, планируйте отдых на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году для жителей Башкирии это июль, апрель, сентябрь и декабрь. Отдых в январе, мае и феврале принесёт меньше всего выгоды.

Сумма отпускных зависит от вашего среднего дневного заработка. Чем больше в месяце рабочих дней, тем «дешевле» стоит каждый из них. Когда вы уходите в отпуск в такой месяц, ваши отпускные оказываются максимально близки к обычной зарплате. И наоборот: в месяце с малым количеством рабочих дней, например в январе, каждый рабочий день «дороже», поэтому и финансовые потери от отпуска больше.

Выгодные и невыгодные месяцы

В 2026 году в Башкирии больше всего рабочих дней в июле (23 дня), а также в апреле, сентябре и декабре (по 22 дня). Это лучшее время для отпуска, если вы хотите сохранить доход.

Наименее выгодные месяцы — те, где много праздников: январь (15 рабочих дней), май (18 дней) и февраль (19 дней). Отпуск в эти периоды приведёт к наибольшей потере в деньгах.

Как отдыхать дольше или получить больше денег

Чтобы продлить отдых, не теряя в деньгах, присоединяйте отпуск к праздникам. В 2026 году в Башкирии это 23 февраля, 8 марта, 20 марта (Ураза-байрам), 27 мая (Курбан-байрам), 12 июня, 11 октября и 4 ноября. Сами праздничные дни не оплачиваются как отпускные, но увеличивают продолжительность отдыха.

Чтобы получить выплату за выходные, можно по согласованию с работодателем взять короткий отпуск, захватив субботу и воскресенье — например, с пятницы по понедельник. Так вы получите отпускные за три дня, два из которых и так были бы нерабочими.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash