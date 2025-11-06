Скончалась экс-глава Госкомитета Башкирии по юстиции Наиля Галеева

22:15, 06 ноя 2025

5 ноября на 70-м году жизни умерла Наиля Галеева, бывший председатель Госкомитета Башкортостана по делам юстиции и Заслуженный юрист республики. Она руководила ведомством с 2014 по 2016 год и помогла усовершенствовать систему мировой юстиции в регионе.

Наиля Галеева посвятила шесть лет работе в правовой системе Башкортостана. С 2010 по 2014 год она возглавляла Управление по организации деятельности мировых судей, где занималась улучшением их работы и ведением реестров правовых актов. После этого в течение двух лет руководила Госкомитетом по делам юстиции. Интересно, что её карьера начиналась не с юриспруденции: в 1976 году она работала преподавателем в Бирской детской музыкальной школе.

Коллеги вспоминают Наилю Миннулловну как высокопрофессионального юриста с глубокими знаниями и твёрдыми принципами. В Госкомитете её характеризуют как талантливого и отзывчивого руководителя, внимательного к сотрудникам. За вклад в развитие республиканского законодательства в 2011 году она получила звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан».

