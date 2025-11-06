Дождь со снегом и гололедица: в Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погоды

22:25, 06 ноя 2025

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу «Башгидромета», уже в пятницу, 7 ноября, на республику и её столицу Уфу обрушатся осадки и сильный ветер.

В регионе установится облачная погода. Пройдут дожди, которые в восточных районах перейдут в мокрый снег, местами сильный. В Зауралье существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит от −1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +2...+7°С. В Уфе также будет облачно и дождливо. Ночью в столице температура составит +2...+4°С, днем поднимется до +5...+7°С. Ситуацию осложнит юго-западный, западный ветер, скорость которого будет достигать 7-12 м/с. В отдельных районах республики — до 15-20 м/с, в Уфе — до 17 м/с.

Дорожная обстановка осложняется из-за первых заморозков. В Уфе зафиксированы случаи гололеда, в связи с чем дорожные службы переведены в усиленный режим работы. МЧС по Башкирии предупреждает о снижении видимости на трассах до 1-2 км из-за осадков. Ночью и утром прогнозируется туман с видимостью до 500-1000 метров и сильная гололедица. Водителям, которые еще на летней резине, необходимо перейти на зимнюю. Пешеходам советуют приобрести обувь с нескользящей подошвой.

Как пояснил начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, в регионе продолжаются мероприятия «Грузовой автомобиль». Экипажи ДПС будут дежурить на аварийных участках, а в темное время суток и с утра для профилактики ДТП выставят «Шериф-балки».

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru