Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирию зальет дождями

Башкирию зальет дождями

22:00, 07 ноя 2025

В субботу, 8 ноября, жителям Башкирии стоит приготовиться к дождливой погоде и опасной обстановке на дорогах. По прогнозу синоптиков, по всему региону будет облачно, ночью и утром ожидаются туман и гололедица.

По республике пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В восточных районах ночью возможен мокрый снег. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 8–13 м/с. Ночью в некоторых районах порывы могут усилиться до 18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0...+5°C, днём повысится до +2...+7°C.

Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными. Ночью и утром из-за тумана видимость на дорогах может ухудшиться до 500–1000 метров, а во время осадков — до 1–2 километров. На асфальте возможна ледяная корка.

В Уфе погода будет аналогичной: облачно, пройдёт дождь от небольшого до умеренного. Ветер 8–13 м/с. Температура ночью составит +3...+5°C, днём воздух прогреется до +5...+7°C. На дорогах столицы также ожидается скользкое покрытие и плохая видимость.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: allbashkiria.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
Общество в Башкирии
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
В Башкирии МЧС предупредило о заморозках до -3 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии МЧС предупредило о заморозках до -3 градусов
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Башкирии: будет неприятно
Общество в Башкирии
Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Башкирии: будет неприятно


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен