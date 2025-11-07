Башкирию зальет дождями

22:00, 07 ноя 2025

В субботу, 8 ноября, жителям Башкирии стоит приготовиться к дождливой погоде и опасной обстановке на дорогах. По прогнозу синоптиков, по всему региону будет облачно, ночью и утром ожидаются туман и гололедица.

По республике пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В восточных районах ночью возможен мокрый снег. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 8–13 м/с. Ночью в некоторых районах порывы могут усилиться до 18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 0...+5°C, днём повысится до +2...+7°C.

Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными. Ночью и утром из-за тумана видимость на дорогах может ухудшиться до 500–1000 метров, а во время осадков — до 1–2 километров. На асфальте возможна ледяная корка.

В Уфе погода будет аналогичной: облачно, пройдёт дождь от небольшого до умеренного. Ветер 8–13 м/с. Температура ночью составит +3...+5°C, днём воздух прогреется до +5...+7°C. На дорогах столицы также ожидается скользкое покрытие и плохая видимость.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru