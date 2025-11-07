Все новости Уфы и Башкортостана
Солдат из Башкирии в бою уничтожил пулемёт и спас товарища

22:35, 07 ноя 2025

Рядовой Валерий Ванюшин из Бижбулякского района в одиночку уничтожил пулемётную точку противника, сбил беспилотник и вынес раненого товарища из-под обстрела. Благодаря его действиям штурмовая группа смогла захватить вражеский опорный пункт. О подвиге солдата стало известно из письма его командира из полка «Уральские медведи».

В июле этого года в ДНР группа Ванюшина получила задачу захватить опорный пункт. Валерию поручили подавить огневые точки, которые мешали продвижению. Под сильным огнём, используя рельеф местности, он подобрался к позиции противника. Обнаружив пулемётное гнездо, боец доложил о нём командиру и уничтожил его точным выстрелом из гранатомёта. Это позволило штурмовикам ворваться в траншею и продолжить наступление.

После зачистки позиций Валерий сбил вражеский дрон. Во время следующей воздушной атаки один из его сослуживцев был ранен. Ванюшин оказал ему первую помощь и перенёс в безопасное укрытие.

Как рассказал глава Бижбулякского района Артур Зарипов, Валерий подписал контракт с Минобороны в июне 2025 года. Годом ранее, в августе 2024 года, в зоне спецоперации погиб его брат Александр. На похоронах Валерий сообщил о своём намерении пойти служить, чтобы отомстить за брата.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба администрации Бижбулякского района РБ / соцсети
Теги: Бижбулякский район спецоперация
