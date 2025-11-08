В Башкирии резко ухудшится погода

21:51, 08 ноя 2025

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредил жителей о неблагоприятных метеоусловиях в воскресенье, 9 ноября. Ведомство опубликовало прогноз, ссылаясь на данные синоптиков из Башгидромета.

В республике ожидается облачная погода, днём с прояснениями. Ночью прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. На востоке региона возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд и ледяной дождь. Днём осадки будут небольшими. Водителям следует быть внимательнее: на некоторых участках дорог ожидается гололедица.

Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, его скорость составит 8–13 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Ночью и утром на регион опустится туман, из-за которого видимость на дорогах упадёт до 500 метров и менее. Во время осадков ночью она ухудшится до 1–2 километров. Температура воздуха по республике ночью составит −2...+3 градуса, днём потеплеет до 0...+5.

В Уфе будет облачная погода с прояснениями. Ночью пройдёт дождь, днём ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость 8–13 м/с. Температура в столице ночью установится на отметках +2...+4 градуса, днём воздух прогреется до +3...+5 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru