Штормовой ветер и гололёд: МЧС предупредило жителей Башкирии

21:57, 09 ноя 2025

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды 10 ноября. С предупреждением для жителей выступило региональное управление МЧС.

По республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут осадки в виде дождя, ночью со снегом. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с, при этом днём порывы будут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +1 до −4 градусов, а днём поднимется до 0...+5. Ночью и утром ожидается туман, который снизит видимость на дорогах до 500-1000 метров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru