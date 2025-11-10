Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозируется омерзительная погода

В Башкирии прогнозируется омерзительная погода

21:32, 10 ноя 2025

МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий, которое ожидается в регионе 11 ноября.

По данным ведомства, неблагоприятная обстановка сложится ночью и утром. В отдельных районах республики на автомобильных дорогах возможно образование гололедицы. Ситуацию осложнит туман, местами снижающий видимость до 500 метров или менее.

Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Жителей Башкирии предупредили о погодной опасности
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о погодной опасности
Штормовой ветер и гололёд: МЧС предупредило жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Штормовой ветер и гололёд: МЧС предупредило жителей Башкирии
В Башкирию придет ненастная погода
Общество в Башкирии
В Башкирию придет ненастная погода
В Башкирии ожидаются заморозки до -2 градусов и порывистый ветер
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидаются заморозки до -2 градусов и порывистый ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен