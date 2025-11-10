В Башкирии прогнозируется омерзительная погода
21:32, 10 ноя 2025
МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий, которое ожидается в регионе 11 ноября.
По данным ведомства, неблагоприятная обстановка сложится ночью и утром. В отдельных районах республики на автомобильных дорогах возможно образование гололедицы. Ситуацию осложнит туман, местами снижающий видимость до 500 метров или менее.
Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
