В Башкирии создадут мобильные огневые группы для защиты от дронов
21:43, 10 ноя 2025
В Башкортостане формируют мобильные группы из резервистов для защиты нефтезаводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от атак беспилотников. Это часть всероссийской кампании, которая стала возможной благодаря новому закону, подписанному президентом 4 ноября.
Заключить контракт могут граждане, находящиеся в резерве, если они соответствуют требованиям:
- Возраст: рядовые и сержанты — до 50 лет, младшие офицеры — до 60, старшие офицеры — до 65 лет.
- Здоровье: категория годности не ниже «Б».
- Образование: не ниже девяти классов.
- Отсутствие непогашенной судимости.
Условия службы и гарантии
Резервисты будут проходить службу в рамках учебных сборов продолжительностью до шести месяцев в году. На это время им присваивается статус военнослужащих с полным пакетом социальных гарантий, а за ними сохраняется средний заработок по основному месту работы. В случае гибели семья получит компенсацию, как у действующих военных.
Какие выплаты положены
Помимо зарплаты на основной работе, резервистам выплачивают:
- 35 тысяч рублей — единовременно от Минобороны.
- 150 тысяч рублей — региональная выплата за контракт на полгода.
- 300 тысяч рублей — за годовой контракт.
- От 2 до 10 тысяч рублей — ежемесячное денежное довольствие в Башкирии.
- Премии за качественное выполнение задач.
