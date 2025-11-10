В Башкирии создадут мобильные огневые группы для защиты от дронов

21:43, 10 ноя 2025

В Башкортостане формируют мобильные группы из резервистов для защиты нефтезаводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от атак беспилотников. Это часть всероссийской кампании, которая стала возможной благодаря новому закону, подписанному президентом 4 ноября.

Заключить контракт могут граждане, находящиеся в резерве, если они соответствуют требованиям:

Возраст : рядовые и сержанты — до 50 лет, младшие офицеры — до 60, старшие офицеры — до 65 лет.

: рядовые и сержанты — до 50 лет, младшие офицеры — до 60, старшие офицеры — до 65 лет. Здоровье : категория годности не ниже «Б».

: категория годности не ниже «Б». Образование : не ниже девяти классов.

: не ниже девяти классов. Отсутствие непогашенной судимости.

Условия службы и гарантии

Резервисты будут проходить службу в рамках учебных сборов продолжительностью до шести месяцев в году. На это время им присваивается статус военнослужащих с полным пакетом социальных гарантий, а за ними сохраняется средний заработок по основному месту работы. В случае гибели семья получит компенсацию, как у действующих военных.

Какие выплаты положены

Помимо зарплаты на основной работе, резервистам выплачивают:

35 тысяч рублей — единовременно от Минобороны.

150 тысяч рублей — региональная выплата за контракт на полгода.

300 тысяч рублей — за годовой контракт.

От 2 до 10 тысяч рублей — ежемесячное денежное довольствие в Башкирии.

Премии за качественное выполнение задач.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube