Стала известна личность еще одного автора послания, найденного под памятником Салавату Юлаеву

22:00, 10 ноя 2025

В Уфе установили личность третьего автора послания, которое в 1967 году оставили в бутылке под монументом Салавату Юлаеву. Им оказался Ахат Янбеков. Вместе с ним свои имена в записке оставили художник Ирмак Исмагилов и юрист Азамат Валеев.

Ахат Янбеков родился в 1940 году в семье шахтера. Его отец погиб на фронте, и мать одна воспитывала пятерых детей. После школы Ахат работал в геологоразведке, затем три года отслужил в ракетных войсках, откуда был демобилизован досрочно за безупречную службу.

После армии окончил исторический факультет БашГУ. Работал заместителем директора в ГПТУ и школе, позже возглавил отдел в структуре «Оренбурггазпрома». Параллельно занимался общественной деятельностью: был секретарем партийной организации и руководителем профсоюзного комитета.

В 1971 году женился, в семье родились дочь и сын. С 1972 года живет в Оренбурге. Всю жизнь увлекался спортом, пробежал марафоны в Уфе и Москве, участвовал в лыжных гонках. Также играл на гармони и пел. Сейчас Ахат Янбеков на пенсии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Бәхетнамә