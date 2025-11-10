Все новости Уфы и Башкортостана
Поезд Деда Мороза приедет в Уфу в середине декабря

22:13, 10 ноя 2025

14 декабря на вокзал Уфы приедет поезд Деда Мороза. Гостей на перроне встретят Дед Мороз и Снегурочка. Праздничная программа с аниматорами для детей и взрослых начнётся ещё до прибытия состава.

Поезд состоит из более чем 20 украшенных вагонов. Внутри находятся приёмная Деда Мороза, игровой вагон «Сказочная деревня» с квестами, кукольный театр и сцена. Вход в вагон-ресторан и сувенирную лавку будет свободным, в порядке живой очереди. Там можно будет выпить чаю, купить подарки и отправить праздничную открытку по почте.

Это уже пятое путешествие поезда по России. В этом году он посетит 70 городов на пути от Владивостока до Великого Устюга.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Российские железные дороги
