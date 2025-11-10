Разведчик из Башкирии две недели выбирался из тыла противника после ранения

22:31, 10 ноя 2025

Разведчик из Белокатайского района с позывным «Плотник» две недели пробирался к своим после ранения в тылу противника. Он прополз 12 километров без еды и воды.

В июне 2024 года его разведгруппу атаковали дроны-камикадзе. «Плотник» получил осколочные ранения, оказал себе первую помощь и остался один. Четырнадцать дней он шёл к позициям российских войск. Чтобы выжить и скрыться от врага, он прятался в норах животных, ел дикие яблоки и пил дождевую воду.

Когда боец добрался до своих, его эвакуировали в госпиталь. Сначала в ЛНР, затем в Ростов. Операцию на ноге и удаление осколков провели уже в Башкирии, в больнице села Месягутово.

«Плотник» подписал контракт в январе 2024 года. Служил сапёром, позже стал старшим разведчиком. За время службы его ранили пять раз, и после каждого ранения он возвращался в строй. Награждён медалями «За воинскую доблесть» II степени, «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Лира Архипова / газета «Новый Белокатай»