В Башкирии усилили защиту от атак беспилотников

Власти Башкирии внедрили комплексную систему защиты важных объектов от атак беспилотников. По словам главы республики Радия Хабирова, это ответ на участившиеся и более продуманные налёты. Недавно регион одновременно атаковали шесть дронов.

Система защиты состоит из двух уровней: пассивного и активного.

Пассивная защита — это физические барьеры. Вокруг ключевых предприятий возводят металлические сетки и строительные леса. Эти конструкции останавливают беспилотники на подлёте, не давая им достичь цели.

Активная защита — это обнаружение и уничтожение угрозы. Система радиолокационного слежения определяет, откуда летит дрон. При сигнале опасности все службы переходят в боевую готовность. В распоряжении региона есть зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», зенитные орудия, пулемёты и несколько десятков манёвренных групп с автоматическим оружием. Они готовы оперативно выехать в точку обнаружения дрона для его ликвидации.

Из-за угроз в республике регулярно объявляют опасность и приостанавливают работу уфимского аэропорта.

Автор: Семен Подгорный