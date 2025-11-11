Зима на пороге: на Башкирию надвигаются морозы, мокрый снег и гололёд

22:12, 11 ноя 2025

В Башкирию после периода тёплой погоды придет похолодание. О наступлении зимы в республике сообщили синоптики Башгидромета. Изменения начнутся в среду, 12 ноября.

В этот день ночью температура опустится до −2...-7 градусов, местами до +3. Днём воздух прогреется до 0...+5. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, в отдельных районах — гололёд. Ветер умеренный, северо-западный с переходом на юго-восточный.

В четверг, 13 ноября, ночные морозы усилятся: температура составит −2...-7 градусов, при прояснениях опустится до −8...-13. Днём ожидается от +1 до +6 градусов. Местами также пройдут небольшие дожди с мокрым снегом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru