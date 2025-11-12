В Башкирии резко потеплеет

19:48, 12 ноя 2025

В Башкирии ожидается резкое изменение погоды. В ближайшие дни в республике прекратятся дожди и придёт потепление. Об этом информируют синоптики Башгидромета.

По прогнозу метеорологов, в четверг, 13 ноября, по региону будет преимущественно без осадков. Лишь в дневные часы на северо-западе Башкирии ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможен гололёд, а на дорогах — гололедица. Ветер умеренный, юго-восточный, южный. Ночью температура воздуха составит —2, —7 °C, при прояснениях опустится до —12 °C. Днём потеплеет до +1, +6 °C.

В пятницу, 14 ноября, тенденция на улучшение погоды сохранится. По республике существенных осадков не ожидается, лишь в северных районах возможен небольшой дождь. Ветер южной четверти, умеренный. Ночная температура будет колебаться в пределах от —2 до +3 °C. В дневное время воздух в регионе прогреется до +3, +8 градусов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный