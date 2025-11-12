Все новости Уфы и Башкортостана
Боец из Башкирии сорвал операцию украинских минёров в зоне СВО

20:57, 12 ноя 2025

В январе 2025 года оператор БПЛА из Башкирии с позывным «Феникс» предотвратил диверсию и спас сослуживцев в зоне спецоперации. С помощью дрона он обнаружил и уничтожил группу украинских военных, которые минировали дорогу перед проходом российской колонны.

Рядовой «Феникс», уроженец деревни Старосултангулово Балтачевского района, выполнял задачу по воздушной разведке в Донецкой Народной Республике. Ему было поручено найти безопасный маршрут для продвижения полка «Уральские медведи».

Во время облёта территории он заметил диверсионную группу противника. Украинские военные устанавливали мины на дороге, по которой должна была двигаться основная колонна с техникой и личным составом. Диверсанты поддерживали связь со своим штабом. Это создавало риск раскрытия планов передвижения всего полка.

«Феникс» немедленно доложил об угрозе командованию и при поддержке корректировщиков атаковал противника FPV-дронами. Точечными ударами вся вражеская группа была ликвидирована, а минирование дороги — сорвано.

Благодаря действиям бойца удалось избежать потерь, сохранить технику и обеспечить скрытность манёвра российских войск. В письме в администрацию Балтачевского района командование отметило профессионализм «Феникса». По данным «Башинформа», он служит по контракту с сентября 2022 года.

Разведчик из Башкирии две недели выбирался из тыла противника после ранения

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба администрации Балтачевского района Башкирии / соцсети
