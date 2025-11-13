Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии на выходных потеплеет до +9 °C

В Башкирии на выходных потеплеет до +9 °C

19:48, 13 ноя 2025

В пятницу и субботу, 14 и 15 ноября, жителей Башкирии ждёт необычно тёплая для середины месяца погода. По данным Башгидромета, воздух днём прогреется до +4...+9 °C.

Тепло принесёт умеренный южный ветер. В эти дни будет преимущественно сухо, лишь на севере республики возможен небольшой дождь.

Ночью температура будет держаться в пределах 0...+5 °C. Однако синоптики предупреждают, что при ясном небе местами возможны заморозки до −5 °C. Водителям стоит быть внимательными на дорогах.

Такая погода нетипична для ноября в Башкирии и больше напоминает затянувшуюся осень или климат южных регионов России.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии резко потеплеет
Общество в Башкирии
В Башкирии резко потеплеет
Башкирию ждёт погодный сюрприз, которого никто не ожидал
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт погодный сюрприз, которого никто не ожидал
Синоптики Башкирии дали неожиданный прогноз погоды
Общество в Башкирии
Синоптики Башкирии дали неожиданный прогноз погоды
Почему в Башкирии так тепло в ноябре и что будет дальше
Общество в Башкирии
Почему в Башкирии так тепло в ноябре и что будет дальше


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен