В Башкирии на выходных потеплеет до +9 °C

19:48, 13 ноя 2025

В пятницу и субботу, 14 и 15 ноября, жителей Башкирии ждёт необычно тёплая для середины месяца погода. По данным Башгидромета, воздух днём прогреется до +4...+9 °C.

Тепло принесёт умеренный южный ветер. В эти дни будет преимущественно сухо, лишь на севере республики возможен небольшой дождь.

Ночью температура будет держаться в пределах 0...+5 °C. Однако синоптики предупреждают, что при ясном небе местами возможны заморозки до −5 °C. Водителям стоит быть внимательными на дорогах.

Такая погода нетипична для ноября в Башкирии и больше напоминает затянувшуюся осень или климат южных регионов России.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini