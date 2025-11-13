Боец из Башкирии получил ещё две боевые награды в зоне СВО

20:13, 13 ноя 2025

Командир штурмового взвода из Архангельского района с позывным «Борео» получил медаль «За храбрость» и медаль Жукова. Об этом сообщила районная администрация.

Боец участвует в СВО с первых дней. Это не первые его награды: в 2023 году он уже получил медаль «За отвагу» и Георгиевский крест IV степени. Сейчас «Борео» продолжает нести службу на передовой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба / администрация Архангельского района