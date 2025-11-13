Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Боец из Башкирии получил ещё две боевые награды в зоне СВО

Боец из Башкирии получил ещё две боевые награды в зоне СВО

20:13, 13 ноя 2025

Командир штурмового взвода из Архангельского района с позывным «Борео» получил медаль «За храбрость» и медаль Жукова. Об этом сообщила районная администрация.

Боец участвует в СВО с первых дней. Это не первые его награды: в 2023 году он уже получил медаль «За отвагу» и Георгиевский крест IV степени. Сейчас «Борео» продолжает нести службу на передовой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Боец из Башкирии сорвал операцию украинских минёров в зоне СВО

Читайте также:

Боец из Башкирии сорвал операцию украинских минёров в зоне СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / администрация Архангельского района
Теги: Архангельский район спецоперация
Читайте также

Военный из Башкирии получил за храбрость медаль Жукова
Общество в Башкирии
Военный из Башкирии получил за храбрость медаль Жукова
Боец из Башкирии спас раненых товарищей под огнем дронов
Общество в Башкирии
Боец из Башкирии спас раненых товарищей под огнем дронов
Боец из Альшеевского района Башкирии получил медаль «За отвагу»
Общество в Башкирии
Боец из Альшеевского района Башкирии получил медаль «За отвагу»
«Директор» из Башкирии взял село и получил медаль Жукова
Общество в Башкирии
«Директор» из Башкирии взял село и получил медаль Жукова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен