Боец из Башкирии получил ещё две боевые награды в зоне СВО
20:13, 13 ноя 2025
Командир штурмового взвода из Архангельского района с позывным «Борео» получил медаль «За храбрость» и медаль Жукова. Об этом сообщила районная администрация.
Боец участвует в СВО с первых дней. Это не первые его награды: в 2023 году он уже получил медаль «За отвагу» и Георгиевский крест IV степени. Сейчас «Борео» продолжает нести службу на передовой.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / администрация Архангельского района
Читайте также
Общество в Башкирии
Военный из Башкирии получил за храбрость медаль Жукова
Общество в Башкирии
Боец из Башкирии спас раненых товарищей под огнем дронов
Общество в Башкирии
Боец из Альшеевского района Башкирии получил медаль «За отвагу»
Общество в Башкирии
«Директор» из Башкирии взял село и получил медаль Жукова