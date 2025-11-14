Все новости Уфы и Башкортостана
Порывистый ветер и туман: в Башкирии объявили неблагоприятный прогноз погоды

21:50, 14 ноя 2025

Синоптики «Башгидромета» и спасатели регионального управления МЧС информируют о сложных погодных условиях в Башкирии в субботу, 15 ноября. В регионе ожидается порывистый ветер, а на дорогах — туман. В Уфе городские службы выпустили специальные рекомендации для безопасности жителей.

По республике установится облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью составит от −1°С до +4°С, днём столбики термометров поднимутся до +4°С...+9°С. В Уфе будет несколько теплее: ночью +2°С...+4°С, днём +7°С...+9°С. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, лишь на северо-западе Башкирии днём пройдут небольшие дожди. Главной особенностью станет сильный юго-западный и южный ветер со скоростью 8-13 м/с. Местами по региону и в столице его порывы будут достигать штормовых 15-20 м/с. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется туман с ухудшением видимости до 500–1000 метров.

Управление гражданской защиты Уфы предупреждает об особенно ветреной погоде в период с 20:00 14 ноября до 20:00 15 ноября. Горожанам рекомендовано держаться подальше от деревьев, линий электропередач, рекламных щитов и хрупких инженерных конструкций. Водителям не следует оставлять автомобили вблизи неустойчивых объектов, заборов и под стенами зданий. Также следует убрать с крыш все посторонние предметы, которые может сорвать ветер.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
