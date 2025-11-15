Непогода в Башкирии: синоптики предупредили о гололёде и сильном ветре

21:57, 15 ноя 2025

В Башкирии 16 ноября ожидается резкое ухудшение погоды, информируют спасатели и синоптики.

По данным Башгидрометцентра, прогнозируется облачность, дожди, переходящие в мокрый снег. Ожидается гололёд, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах.

Видимость на трассах ухудшится до 500–1000 метров. Ветер юго-западный сменится на северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0...+5 °C, в Уфе +1...+3 °C. Днём характер погоды не изменится, а по югу республики ночью не будет существенных осадков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini